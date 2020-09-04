Okan yeniden yuvasında

K-PET Süper Lig'in yeni ekibi Mesarya, teknik direktör Nazım Aktunç’un istekleri doğrultusunda transferlerine devam ediyor.

Mesarya alt yapısından yetiştikten sonraYenicami alt yapısına giden ve bonservisi Yenicami'de bulunan Okan Göktürk yeniden takımı ile anlaştı. Kiralık olarak transfer edilen başarılı stoper Okan geçtiğimiz sezon da takımda yer aldı.

