Okan yeniden yuvasında

K-PET Süper Lig'in yeni ekibi Mesarya, teknik direktör Nazım Aktunç’un istekleri doğrultusunda transferlerine devam ediyor.
Mesarya alt yapısından yetiştikten sonraYenicami alt yapısına giden ve bonservisi Yenicami'de bulunan Okan Göktürk yeniden takımı ile anlaştı. Kiralık olarak transfer edilen başarılı stoper Okan geçtiğimiz sezon da takımda yer aldı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.