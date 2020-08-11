Oğulcan Çağlayan resmen Galatasaray'da

Galatasaray, Çaykur Rizespor'dan ayrılan 24 yaşındaki Oğulcan Çağlayan ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.
Genç futbolcu, 4 yıl için toplamda 18 milyon TL kazanacak.
Sarı-kırmızılıların KAP bildirimi:
"Oğulcan Çağlayan ile 2020-2021 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.
2020-2021: net 3.750.000 TL
2021-2022: net 4.250.000 TL
2022-2023: net 4.750.000 TL
2023-2024: net 5.250.000 TL "
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.