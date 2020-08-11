Oğulcan Çağlayan resmen Galatasaray'da

Galatasaray, Çaykur Rizespor ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Oğulcan Çağlayan'ı renklerine bağladığını resmen açıkladı

Galatasaray, Çaykur Rizespor'dan ayrılan 24 yaşındaki Oğulcan Çağlayan ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

Genç futbolcu, 4 yıl için toplamda 18 milyon TL kazanacak.

Sarı-kırmızılıların KAP bildirimi:

"Oğulcan Çağlayan ile 2020-2021 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.

2020-2021: net 3.750.000 TL

2021-2022: net 4.250.000 TL

2022-2023: net 4.750.000 TL

2023-2024: net 5.250.000 TL "

