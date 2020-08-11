Cavani Benfica yolcusu

Paris Saint Germain'in yıldız golcüsü Edison Cavani, Portekiz yolcusu. Benfica, Uruguaylı golcü ile 3 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanıyor

Portekiz ekibi Benfica'da hareketli saatler yaşanıyor. Adı son günlerde Galatasaray'la da anılan ve PSG ile sözleşmesi sona eren Edison Cavani, Benfica'ya transfer olmaya hazırlanıyor.

Uruguaylı golcünün, Portekiz ekibinin 3 yıllık sözleşme teklifini kabul etmesi bekleniyor.

İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri'nin haberine göre; Bonservisi elinde olan 33 yaşındaki yıldız, sezon başına net 9 milyon euro maaş alacak.

Ayrıca, Edinson Cavani'nin imza parası ve çeşitli başarı bonusları alacağı bilgisi de verildi.

Benfica'nın teknik direktörü Jorge Jesus da Cavani transferi hakkında konuştu. "Başkan elinden geleni yapıyor ama kolay değil" diyen Jesus, Cavani'nin bir çok talibi olduğunun altını çizdi.

Uruguaylı forvet, Paris ekibi ile 200 Lig 1 maçına çıktı ve 138 gol atıp, 30 asist yaptı.



