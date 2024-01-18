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Ocak’ta yönetimden toplu istifa

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Süper Lig’de kötü günler geçirmesinin yanı sıra sezon başında kadrosuna kattığı oyuncuların kulüplerine yönelik taahhüt ettiği ödemeleri gerçekleştiremediği için bu oyuncuları kaybeden Türk Ocağı’nda Tamer Mertkan yönetimi istifa etti

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Ocak’ta yönetimden toplu istifa
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Girne’nin sarı-siyahlı Süper Lig temsilcisi Türk Ocağı’nda yönetim istifa etti.
Girne ekibinde başkan Tamer Mertkan ve yönetimi toplu olarak istifa kararı aldı.
Ligde kötü günler geçirmesinin yanı sıra sezon başında kadrosuna kattığı oyuncuların kulüplerine yönelik taahhüt ettiği ödemeleri gerçekleştiremediği için bu oyuncuları kaybeden, ayrıca transfer yasağına giren Türk Ocağı’nda yönetimin de istifası ile sıkıntılar daha da artmış oldu. Sarı siyahlıların 5 Şubat tarihinde Olağanüstü Genel Kurul gerçekleştireceği öğrenildi.
 
 
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