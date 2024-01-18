Kıran'dan Sertoğlu'na ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Galatasaray Spor Kulübü'nün eski yönetim kurulu üyesi iş insanı Turgay Kıran, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nu (KTFF) ziyaret etti.

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ile görüşen ve uzun süre sohbet eden Kıran, KKTC'ye gelmişken KTFF'yi ve başkanını da ziyaret etmek istediğini ve Başkan Sertoğlu ile tanışmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. Kıran ve Sertoğlu ülke futbolu ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunurken, Sertoğlu da Turgay Kıran'a ince düşüncesi ve ziyaretinden ötürü teşekkür ederek, memnuniyetini dile getirdi.

Ziyaretin sonunda KTFF Başkanı Sertoğlu, Turgay Kıran'a üzerinde isminin yazılı olduğu Puma'nın ürettiği KKTC Milli Takım formasını hediye etti.

