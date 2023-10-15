Ocak’ta Burgaç ile yollar ayrıldı

Süper Ligde 2023 – 2024 sezonuna kötü bir başlangıç yapan Türk Ocağı’nda teknik direktör Hasan Burgaç, görevinden ayrıldı.

Sezonun ilk 4 maçında 2 beraberlik, 2 yenilgi alan ve sadece 2 puan toplayabilen Türk Ocağı’nda 3 – 0’lık Çetinkaya yenilgisi sonrasında teknik direktör Hasan Burgaç görevini bıraktı.



