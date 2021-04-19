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Ocak yeniden Bolkan’a emanet

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Ocak yeniden Bolkan’a emanet
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K-PET Süper Lig ekiplerinden Türk Ocağı Limasol’da teknik direktör Ahmet Dedekorkut ile yollar ayrıldıktan sonra takımın yeni teknik direktörü belli oldu.
Türk Ocağı Limasol yönetimi, teknik direktör olarak daha önce kulübe önemli başarılar yaşatmış olan Mehmet Bolkan ile anlaştı. Türk Ocağı Limasol kulübünden yapılan açıklamada, “Yeni sezon için takımımızın teknik direktörlük görevine Mehmet Bolkan hocamız getirilmiştir. Takımımıza hayırlı olmasını dileriz.” ifadeleri kullanıldı.
 
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