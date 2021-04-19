Korbay: Sinir uçlarımız yıprandı

Berkem Korbay açıklamalarda bulunurken “Futbolcularımızın, BAL takımlarına gitmelerini destekliyorum. Bir yıldan beri yıpratılan sinir uçlarımıza formül bulunup bize Eylül’de maç oynama şansı verilmelidir. Dernek lokalimizi faaliyete koymak için ise yetkililerden ivedilikle girişim bekliyoruz.” ifadelerini kullandı

Binatlı takım kaptanı ve Futbolcuları Derneği Berkem Korbay ülkemiz futbolcularının Türkiye Bölgesel Amatör Lige (BAL) gitmeleri, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu’nun antrenmanlara çıkılmaması tavsiyesi ve derneğin çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.Akçay Spor Kulübü lokalindeki görüşmemizde Berkem Korbay’ın yaptığı açıklamalar şöyle:“Futbolcularımızın Türkiye Bölgesel Amatör Lig takımlarına gitmelerini destekliyorum. Bu platformda kendilerini kabul ettirmeleri en büyük temennimdir. Ancak futbolcularımızın bu durumundan nemalanmaya çalışanların yaptıklarını kesinlikle tasvip etmiyorum.Ülkede bir yıldır futbol oynamamasındandolayı sürenin daha fazla uzamasına tahammül edemiyoruz.Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu’nun bir yıldan beri yıpratılan sinir uçlarımıza formülbulup bize Eylül’de maç oynama şansı vermesini ve geçen sürede oluşan hasarı tamir etmelerini bekliyoruz. Yeni sezonda federasyon başkanı kim olursa olsun ivedilikle futbolcu haklarını kağıda dökmeli ve sözleşmeli sistemi resmi olarak futbolumuza kazandırmalıdır.Şu anda artan yerel vakalar var. Futbol ise çok büyük kitleye hitap etmektedir. Toplum sağlığı için antrenmanlar teknik direktörlerin sorumluluğunda tüm takım olarak değilde guruplar halinde pandemi kuralarına uygun bir şekilde başlamalıdır.Aralık ayında Futbolcuları Derneği başkanlığına getirildim. İyi bir ekip kurarak tüm ilçelerdeki arkadaşlarımıza ulaşabiliyoruz. Adada forma terleten tüm futbolcuların görüşlerinin yönetimde olmasına dikkat ettim. Birçok esnafla futbolculara avantaj sağlayacak şekilde anlaşmalar yaptık. Ama esas sponsorluk anlaşmamıza Elit Hastanesi ile gerçekleştirdik. KTFF ile ilişkilerimiz de çok iyidir. Atatürk Spor Kompleksi altında dernek lokalimizi faaliyete koymak için spordan sorumlu bakanımız Erhan Arıklı ve SporDairesi müdürümüz Fuat Tek’ten ivedilikle girişim bekliyoruz.26 kişilik yönetici grubumuzla, tüm futbolcuların sesi olarak, çalışmalarımızı aksaksız ve titizliklegerçekleştirip, sevgi ve saygıyla her zaman haklarımızı arayacağız.”