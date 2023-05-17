Ne Başakşehir ne Ümraniyespor

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan İstanbul derbisinde ev sahibi MedipolBaşakşehir, 4. dakikada Aleksic ile 1-0 öne geçti. 7. dakikada turuncu-lacivertli ekipte Mahmut Tekdemir, Onur Ayık'ın yüzüne yaptığı müdahale gerekçesiyle kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Eksik kalan Başakşehir, 45+4. dakikada farkı 2'ye çıkarma fırsatını kullanamadı. Bu dakikada Aleksic'in kullandığı penaltı atışında kaleci Orkun, soluna uzanıp meşin yuvarlağı kornere çeldi. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Konuk HangiKrediÜmraniyespor, 58. dakikada VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. Penaltı atışını golcüsü Umut Nayir ile gole çeviren Ümraniye ekibi, mücadelede 1-1'lik eşitliği yakaladı.
Kalan sürede skor değişmedi ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.
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