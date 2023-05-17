Avrupa Ligi'nde finalistler belli oluyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci turnuvasında finalistler, yarın TSİ 22.00'de başlayacak Sevilla-Juventus ve Bayer Leverkusen-Roma maçlarıyla belli olacak.
Organizasyon tarihinin 6 kupayla en başarılı takımı konumundaki İspanya temsilcisi Sevilla, 3 şampiyonluğu bulunan İtalya temsilcisi Juventus'uRamonSanchez-Pizjuan Stadı'nda ağırlayacak.
Diğer yarı final karşılaşmasında ise 1988 yılında kupayı kaldıran Almanya'nın Bayer Leverkusen takımı, turnuvada ilk şampiyonluğunu hedefleyen İtalya ekibi Roma'yı BayArena'da konuk edecek.
Roma'nın Bayer Leverkusen karşısında 1-0 galip geldiği ilk maçlarda, Juventus ile Sevilla ise 1-1 berabere kalmıştı.
Turnuvanın finali, 31 Mayıs Çarşamba günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.
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