Nazım Özbil, Akova’da futbola döndü

Digiturk BTM 1. Lig Kırmızı Grup takımlarından German Gold Akova ikinci devre için kadrosunu güçlendirme kapsamında transferler gerçekleştiriyor.
Akova takımı 2023-24 futbol sezonu öncesinde futbolu bıraktığını açıklayan Mormenekşe’nin başarılı futbolcularından Nazım Özbil ile anlaşarak kadrosuna kattı.
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