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Musa’nın burnu kırıldı

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Musa’nın burnu kırıldı
Niyazi ERGÜLEN
BTM İkinci Lig Altıncı Grup lideri Gayretköy’de, 3-2 kazanılan Mevlevi maçında büyük şanssızlık yaşandı.
Maçın 25. Dakikasında yapılan ortada topu kapmak için havaya yükselen kaleci Musa Avunç, havada rakibi ile çarpıştı. Bu esnada aldığı darbe sonucu burnu kırılan başarılı kaleci Musa Avunç, oyuna devam edemezken, hastaneye kaldırılırken, yerine de Muhammet Ali girdi.
Doktorun 5 hafta futbol oynama yasağı koyduğu Musa’nın yerine kaleyi genç kaleci Muhammet Ali koruyacak.
(Foto: Gürsel KARAGÖZLÜ)
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