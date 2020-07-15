MTG olağanüstü genel kurula gidiyor

MTG Yönetimi, yeni bir tesisleşme atağı ve merkez lokal için eski başkan ve yöneticileri bir araya getirme, geleceği birlikte şekillendirme kararı alması sonrasında olaganüstü genel kurula gitme kararı da aldı

Mağusa Türk Gücü Yönetim kurulu, Anıtlar Yüksek Kurulu’nun, kulüp lokalinin tadilatına yönelik vermiş olduğu “ret” kararının ardından toplanarak, olağanüstü genel kurula gitme kararı aldı.

MTG Yönetimi, yeni bir tesisleşme atağı ve merkez lokal için eski başkan ve yöneticileri bir araya getirme, geleceği birlikte şekillendirme kararı aldı

Bozkurt: MTG’nin geleceği için genel kurula gidiyoruz

MTG yönetimi, lokal üzerinden başlayan ve kulübü “tarihi eser düşmanı” noktasına taşımak isteyenlere de sert yanıt verdi. Yıllarca MTG ocağından çıkan kararlarla Mağusa’nın tarihinin yazıldığı belirtilerek, “Bu polemikler nedeniyle kulübümüz zarar görüyor” denildi.

Başkan Koral Bozkurt, Yönetim Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, lokalin, kulübün kurumsallaşması ve gelişmesi için önemli olduğunu belirterek, gelişimin bu yolla engellendiğini, gerekirse kulüp lokalinin şehir içinde başka bir noktaya taşınabileceğini söyledi.

Ayakları üzerinde duran, düzenli gelirleri ile başkana bağımlı olmayan bir MTG düşlediklerini anımsatan Bozkurt, bu nedenle yeni lokal projesinin son derece önemli olduğunun altını çizdi.

Lokal gündemi ile genel kurul toplama kararı aldıklarını belirten Bozkurt, “MTG sahipsiz değildir. Birileri istedi diye, tarih düşmanı olarak lekelenemeyecek kadar tarihi güçlü ve Mağusa’ya bağlı bir kulübüz. Tüm camiamızı, eski yönetici ve futbolcularımızı, taraftarlarımızı genel kurulumuzda görmek istiyoruz” dedi.

Bozkurt şöyle devam etti:

“Mağusa Türk Gücü’nün gelişimi ve geleceğe taşınması için tesisleşme anlamında büyük adımlar attık. Artık sadece tarihi Canbulat Stadı değil, antrenman tesislerimiz var.

Tesisleşmeyi, kurumsallaşmanın ve gelecekte de güçlü bir şekilde var olmanın anahtarı olarak görüyoruz. Ama bu tartışmalardan da bıktık. Yıpranıyoruz, camiamız da yıpranıyor.

Kulüp binamız, stadımız zamanında bu şehrin liman emekçilerinin kuruş kuruş katkıları ile yapıldı. Mağusalının alın teri, geçmişi bu tesislerde yaşıyor.

Ancak, daha büyük bir MTG için, başka bir noktada yapılaşmak gündemimizde. Ama, Mağusalının, MTG camiasına büyük hizmetler veren eski başkan ve yöneticilerimizin de fikirlerini almak, bu konuda tek başına karar vermek istemiyoruz.

Bu nedenle tarihini kısa süre içerisinde duyuracağımız geniş katılımlı bir genel yapma kararı aldık. Bu sorumluluğu tek başına almak yerine, camiaya mal etmek istiyoruz.

MTG için yeni bir karar alınacaksa bunu eski başkan ve yöneticilerimizle birlikte yapmak istiyoruz. Geleceğin MTG’sini inşa etmek istiyoruz. Bir yanda şampiyonluklarına şampiyonluk katan, diğer yanda alt yapısını bir futbolcu fabrikasına dönüştüren, devamında her spor branşında takımları olan büyük bir Mağusa camiası için MTG’yi evi sayanlardan, yüreği MTG için atanlardan bu zor süreçte yanımızda olmalarını istiyoruz.”