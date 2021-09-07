MTG kampta bileniyor

AKSA Süper Lig şampiyonluk adaylarından Mağusa Türk Gücü gerek yeni sezon hazırlıkları gerekse de Süper Kupa maçı hazırlıkları çerçevesinde Acapulco Hotelde kampa girdi.

Çarşamba gününe kadar Girne’de Acapulco Sports Park Tesislerini kullanacak sarı yeşilli takımson günü de çift idman şeklinde kampı tamamlayıp Mağusa’ya dönecek.

Mağusa Türk Gücü, Yenicami ile oynayacağı Süper Kupa maçı öncesinde Mağusa’da da kamp yapacak.

