MTG farklı galibiyetlere devam ediyor

Süper Lig’de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren şampiyon Mağusa Türk Gücü, hazırlık maçlarında farklı galip gelmeye devam ediyor.

MTG bugünkü hazırlık maçında Çetinkaya TSK’nü 6-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın gollerini 21.ve 89. dakikalarda Hasan Celil Evren, 22. ve 66. dakikalarda Emre Özsin, 67. dakikada Arif Uysal ve 86. dakikada Dino Peter kaydetti.

Mağusa Türk Gücü hafta içi oynadığı hazırlık maçında ise China Bazaar Gençlik Gücü’nü 9 – 0 mağlup etmişti.



