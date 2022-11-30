MTG, farkı açtı

AKSA SÜPER LİG 10. HAFTA PANORAMASIAksa Süper Ligin 10. Haftası önceki akşam oynanan 2 maçla sona erken lider Mağusa Türk Gücü ile takipçileri arasındaki puan farkı bu hafta daha da açıldı.MTG’nin Mağusa derbisinde Dumlupınar’ı mağlup etmesi Miracle Derğirmenlik’in ise konuk olduğu Mesarya’ya yenilmesi ve Yenicami’nin de haftayı beraberlikle kapaması sonrasında takipçileriyle puan farkı 7’ye yükselmiş oldu.Süper Ligde 5 maçı ev sahibi takımların kazandığı haftada, deplasmanda 2 takım kazanırken, sadece 1 maç ise berabere tamamlandı.Golsüz maçın oynanmadığı haftada 8 maçta kale ağları 22 kez havalanırken maç başına 2,5 gol ortalamasının üzerine çıkıldı. Ligde bu hafta en farklı galibiyeti Cihangir alırken, 3 maç tek gollü galibiyetle tamamlandı.AKSA Süper Lig Gol Krallığı yarışında Cihangir’den Muhittin Tümbül, China Bazaar Gençlik Gücü ’nden Charlton Mashumba ve Mağusa Türk Gücü‘nden Şenol Şöför attıkları gollerle 8’er golle zirvede yer alıyorlar. Yenicami’den Badara Sylla 7 golle zirveyi takip ediyor.Haftanın Takımı: MesaryaKonuk ettikleri güçlü Miracle Değirmenlik takımını iyi bir oyun ve net bir skorla 3 -0 mağlup eden Mesarya takımı ligdeki çıkışını sürdürerek MTG’nin takipçileri arasına girdi. Mesarya takımı bu haftaki performansıyla taftanın takımı olmayı hak etti.Haftanın futbolcusu: Musa Şanlıer(Göçmenköy)Ligin ilk haftasında aldığı galibiyet sonrasında galip gelemeyen Göçmenköy takımı bu hafta Türk Ocağı’nı 1 -0 mağlup ederek adeta nefes alırken, galibiyet golünü atan Musa Şanlıer, oynadığı futbolla da haftanın futbolcusu olmayı hak etti.Haftanın teknik direktörü: Cemal Kır(Çetinkaya)Ligde zor günler geçiren ve alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Çetinkaya takımının başında olan Cemal Kır, genç futbolcularını K.Kaymaklı karşısında iyi motive ederek ve yerinde müdahalelerle galibiyette büyük pay sahibi olarak haftanın teknik adamı olmayı hak etti.Haftanın Hakemi: Mehmet Sezener(MTG – Yonpaş Dumlupınar)Zorlu Mağusa derbisinde iyi bir yönetim sergileyen ve verdiği kararlarda adil olan orta hakem Mehmet Sezener, yardımcılarıyla da uyumlu bir maç çıkararak haftanın hakemi oldu.Haftanın Kareası:Ufuk Şimşek(MTG), Doğukan Kurt(Çetinkaya), İbrahim Çıdamlı(Mesarya), Babacar(Cihangir)Haftanın Onbiri:Mehmet Özeralp(Mesarya), Burak Emir(Çetinkaya), Mustafa Vardi (Merit A. Yeşilova), Emre Kuvvetlişahin(MTG), Mahmut İneci(Göçmenköy) Fırat Ersalan(Yenicami), Ünal Kaya(MTG), Kenan Oshan(DTB), Musa Şanlıer(Göçmenköy), Şenol Şoför(MTG), Mustafa Yaşinses(Mesarya)Aksa Süper Lig 10. Hafta sonuçlarıYonpaş Dumlupınar-MağusaT.Gücü : 0 – 2Mesarya-Miracle Değirmenlik: 3 – 0Göçmenköy-Türk Ocağı: 1 – 0Lefke-ChinaB.G.Gücü: 2 – 1Hamitköy-MeritA.Yeşilova: 0 – 1Cihangir-Gönyeli: 6 – 1Doğan T.Birliği-Yenicami: 2 – 2Çetinkaya-K.Kaymaklı: 1 – 0Aksa Süper Lig 11. Hafta programı:Mağusa Türk Gücü – MesaryaTürk Ocağı – HamitköyGönyeli – Yonpaş DumlupınarKüçük Kaymaklı – LefkeChina B. Gençlik Gücü – CihangirÇetinkaya – Doğan T. BirliğiMerit A. Yeşilova – YenicamiMiracle Değirmenlik – Göçmenköy