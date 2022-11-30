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MGA rahat kazandı

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MGA rahat kazandı
DEM’S U18 Hentbol ErkeklerLligi'nde dün akşam tek karşılaşma oynandı.
Mağusa Arena’da oynanan erkekler mücadelesinde MGA ile DOĞUKENT takımları karşı karşıya geldi.
İlk devreyi rakibi DOĞUKENT karşısında 18-6 önde kapatan MGA, rahat oyununu maçın ikinci yarısında da sürdürerek sahadan 32-16 galip ayrıldı.
MGA takımında Emre kaydettiği 12 golle karşılaşmada ön plana çıkan isim oldu.
 
 
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