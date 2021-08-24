MTG'de yönetim görev dağılımı yaptı

Mağusa Türk Gücü, kalabalık bir katılımla gerçekleştirdiği genel kurulun ardından yönetim kurulu içerisinde görev dağılımını yaptı. Onursal Bozkurt ve Erkin Korman Asbaşkan, Orhan Kansu İse genel sekreter olarak görev yapacak.

MTG’nin Mağusa ve ülke futbolu için önemine vurgu yapan Başkan Koral Bozkurt, yönetimde görev alan MTG sevdalılarına teşekkür etti.

Bozkurt, yeni sezonda da şampiyonluk iddiası ile lige başlayacaklarını belirterek, “MTG’nin başarılarla dolu tarihine yeni bşr şampiyonluk eklemek istiyoruz. Yeni yönetim kurulu da bu bilinçle hareket edecek” dedi.

İSİM – SOYİSİM GÖREV

Koral BOZKURT BAŞKAN

Orhan KANSU GENEL SEKRETER

Tanyel Bayraktaroğlu- 2.Başkan ve Futbol Şube Sorumlusu

Onursal BOZKURT ASBAŞKAN

Gürkan ONALT ASBAŞKAN VE TRANSFER KOM. BŞK.

Erkin Korman-Asbaşkan

Ahmet UÇANOK-Faal Üe

Kemal MAHİREL –Altyapı ve Futbol Şube.

Çağrı AKTUĞ FUTBOL ŞUBE VE TRANSFER KOMİTESİ

Mehmet SABANCI MALİ İŞLER SORUMLUSU

Taşkın AĞAOĞLU BASIN SÖZCÜSÜ

Fikri ARKINER Reklam ve Pazarlama

Fehmi ALTUNÇ HUKUKİ İŞLER SORUMLUSU

İsmail ÖZYURT SOSYAL İŞLER VE Saha Sorumlusu

Fatih ÖZARMAN SOSYAL İŞLER VE LOKAL SORUMLUSU

İbrahim Köroğlu SOSYAL İŞLER VE SAHA SORUMLUSU

Gürcan ERDOĞAN FAAL ÜYE

Mehmet Özden Durdu-Reklam ve Pazarlama

Nevzat Nevzat-Federasyon Temsilcisi

Hakan Şeren-Alt Yapı Sorumlusu

Doğan Hacıoğlu- Alt Yapı Sorumlusu

Mehmet Terazili-Alt Yapı Sorumlusu