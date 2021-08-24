MTG'de yönetim görev dağılımı yaptı

Mağusa Türk Gücü, kalabalık bir katılımla gerçekleştirdiği genel kurulun ardından yönetim kurulu içerisinde görev dağılımını yaptı. Onursal Bozkurt ve Erkin Korman Asbaşkan, Orhan Kansu İse genel sekreter olarak görev yapacak.
MTG’nin Mağusa ve ülke futbolu için önemine vurgu yapan Başkan Koral Bozkurt, yönetimde görev alan MTG sevdalılarına teşekkür etti.
Bozkurt, yeni sezonda da şampiyonluk iddiası ile lige başlayacaklarını belirterek, “MTG’nin başarılarla dolu tarihine yeni bşr şampiyonluk eklemek istiyoruz. Yeni yönetim kurulu da bu bilinçle hareket edecek” dedi.
İSİM – SOYİSİM GÖREV
Koral BOZKURT BAŞKAN
Orhan KANSU GENEL SEKRETER
Tanyel Bayraktaroğlu- 2.Başkan ve Futbol Şube Sorumlusu
Onursal BOZKURT ASBAŞKAN
Gürkan ONALT ASBAŞKAN VE TRANSFER KOM. BŞK.
Erkin Korman-Asbaşkan
Ahmet UÇANOK-Faal Üe
Kemal MAHİREL –Altyapı ve Futbol Şube.
Çağrı AKTUĞ FUTBOL ŞUBE VE TRANSFER KOMİTESİ
Mehmet SABANCI MALİ İŞLER SORUMLUSU
Taşkın AĞAOĞLU BASIN SÖZCÜSÜ
Fikri ARKINER Reklam ve Pazarlama
Fehmi ALTUNÇ HUKUKİ İŞLER SORUMLUSU
İsmail ÖZYURT SOSYAL İŞLER VE Saha Sorumlusu
Fatih ÖZARMAN SOSYAL İŞLER VE LOKAL SORUMLUSU
İbrahim Köroğlu SOSYAL İŞLER VE SAHA SORUMLUSU
Gürcan ERDOĞAN FAAL ÜYE
Mehmet Özden Durdu-Reklam ve Pazarlama
Nevzat Nevzat-Federasyon Temsilcisi
Hakan Şeren-Alt Yapı Sorumlusu
Doğan Hacıoğlu- Alt Yapı Sorumlusu
Mehmet Terazili-Alt Yapı Sorumlusu
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