MTG de imza şov

Necati KÜLAHLILAR
Süper Ligde son şampiyon Mağusa Türk Gücü, bir süre önce anlaşma sağladığı oyuncuları Mustafa Salk, Eray Vudalı ve Cenkay Vudalı'ya az önce Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nda imzayı attırdı.
Süper Lig ekibi Yeşilova'dan Mustafa Salk ve Dumlupınar'dan Eray Vudalı ile Cenkay Vudalı bugün MTG yöneticileri Çağrı Aktuğ ve Kemal Mahirel eşliğinde kendilerini MTG'li yapan imzaları attılar.
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