banner762
banner815
Pera Mackenzie kapılarını açtı
Pera Mackenzie kapılarını açtı
17 0
Kapalı ortamlarda sigara içme yasağını takan yok
Kapalı ortamlarda sigara içme yasağını takan yok
9 0
 
“Bilerek kaos çıkartılıyor”
“Bilerek kaos çıkartılıyor”
12 0
Kim doğru söylüyor?
Kim doğru söylüyor?
18 0
İnternet üzerinden dolandırıcılara dikkat
İnternet üzerinden dolandırıcılara dikkat
64 0
20 0
Erten Gazi, YDÜ’de yoğun ilgiyle karşılandı
Erten Gazi, YDÜ’de yoğun ilgiyle karşılandı
15 0
banner797
banner854

‘375 Bin TL’ talihlisini bekliyor!

banner476

banner825
‘375 Bin TL’ talihlisini bekliyor!

Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 18 Haziran tarihli çekiliş talihlisini bekliyor.

 Devlet Piyangosu’nun 18 Haziran gecesi gerçekleştirilen 375 Bin TL’lik çekilişinde ‘28148’ numaralı bilete isabet eden ikramiye, henüz daireden aranmadı. Piyangolar Birim Sorumlusu Osman Uzun, bilet alan vatandaşlara; büyük ikramiyenin henüz daireden aranmadığını, bilet alan kişilerin biletlerini atmadan, yeniden kontrol etmeleri gerektiği çağrısında bulundu.

‘20 Temmmuz’da 1 Milyon TL vereceğiz’

Uzun ayrıca, Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişinin 20 Temmuz Özel Çekiliş konseptiyle, 1 Milyon TL’lik büyük ikramiye ile çıkana kadar çekiliş olarak hazırlandığını ve biletlerin satışta olduğunu da vurguladı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.