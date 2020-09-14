MTG Akademi çalışmalarına online eğitimle devam ediyor

Mağusa Türk Gücü Akademisi Mart ayında covid sürecinde kurmuş olduğu online uzaktan eğitim sistemimizi daha da geliştirerek tam donanımlı bir şekilde pilot ekiplerle eğitime başlamış bulunmakta

Mağusa Türk Gücü Akademi; Alt Yapı Sportif Direktörü ve Koordinatörü Kemal Okta, U-17 - u-15 hocası Ali Samancıoğlu ve Alt Yapı Koordinatör Yardımcısı ve U-12 yaşa kadar sorumlusu Batın Ekiz ile atremanlara devam ediyor.

Mağusa Türk Gücü Akademi'sinden on line eğitim çalışmaları ile ilgili şu açıklama yapıldı:

"Mağusa Türk Gücü Akademisi olarak Mart ayında covid sürecinde kurmuş olduğumuz online uzaktan eğitim sistemimizi daha da geliştirerek tam donanımlı bir şekilde pilot ekiplerle eğitime başlamış bulunmaktadıyız. Bu sistemde çocuklarımıza haftanın üç günü teknik becerilerin gelişimini hedefleyeceğiz ve haftanın 2 günü ise görüntülü sunum ile şu başlıklarda eğitim vereceğiz: Liderlik

*İletişim

*Disiplin

*Eleştiri

*Grup dinağimini sağlamak

*Motivasyon sağlamak

*Fikir ayrılıklarını giderme (oyunu geriden kurma)

*Tolerans *Stres ve kaygılar

*Oyun içerisinde ki hareketler (geçişler)

*Oyun stratejisi (kombinasyon)

*Topa sahip olma *Dizilişler(total futbol)"

Bu konu başlıkları kapsamında eğitim vereceğiz. Burada amacımız çocukların futbola özgü teknik becerilerini daha iyi bir seviyeye yükseltmek ve futbolda dahil bütün sporların içerisinde bulunan branşa göre özel ve genel kavramları aşılamaktır.