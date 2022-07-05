MSA’nın isim sponsoru Desly Döviz oldu

“Puma Kadınlar Ligi”ne katılacak olan Mağusa Spor Akademisi Kadın futbol takımı isim sponsoru Desly Döviz Bürosu oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından düzenlenecek 2021-2022 futbol sezonu “Puma Kadınlar Ligi”ne katılacak olan Mağusa Spor Akademisi Kadın futbol takımı isim sponsorluğu anlaşması yapıldı. Desly Döviz Bürosu ofisinde gerçekleştirilen imza törenine Desly Döviz Bürosu direktörü Süleyman Özkoç, Mağusa Spor Akademisi Derneği başkanı Ahmet Ogan, yönetici Laika Çakır, kadın futbol takım antrenörü Şerif Ogan katıldı.

İMZALAR ATILDI

Yeni Sezon öncesinde Mağusa Spor Akademisi Derneği başkanı Ahmet Ogan ile kurulduğu günden beri maddi, manevi destek olan katkı koyan Desly Döviz Bürosu direktörü Süleyman Özkoç’la yapılan karşılıklı görüşmelerin ardından isim sponsorluğu konusunda anlaşmaya varıldı. Ülke Sporuna ve Sporcusunda destek olmaya katkı koymaya devam eden Desly Döviz Bürosu direktörü Süleyman Özkoç, ülke futboluna destek vermeye devam ediyor. Yapılan anlaşmaya göre Mağusa Spor Akademisi artık DeslyMağusa Spor Akademisi olarak anılacak.

Mağusa Spor Akademisi Derneği başkanı Ahmet Ogan ile Desly Döviz Bürosu direktörü Süleyman Özkoç yapılan isim sponsorluğu anlaşması karşılıklı atılan imzalarla resmileşmiş oldu.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

“Puma Kadınlar Ligi”neDeslyMağusa Spor Akademisi Kadın futbol takımı olarak katılarak şampiyonluk mücadelesi verecek son şampiyon (2018-2019 sezonu) olarak lige katılacak DeslyMağusa Spor Akademisi Kadın futbol takımı lig öncesinde çalışmalarına yöneticilerimiz Laika Çakır, Naciye Çelebiaziz ve antrenörümüz Şerif Ogan yönetiminde yoğun bir şekilde devam ediyor.

İLK MAÇ DEPLASMANDA

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından düzenlenecek olan 2021-2022 futbol sezonu “Puma Kadınlar Ligi”ndeDeslyMağusa Spor Akademisi ilk hafta karşılaşmasını deplasmanda oynayacak. 16 Temmuz Cumartesi günü başlayacak olan “Puma Kadınlar Ligi”nde ilk hafta karşılaşmasında DeslyMağusa Spor Akademisi, 17 Temmuz Pazar günü saat 18:00 de Hamitköy Esat Erdoğmuşstad’ındaHamitköy ile deplasmanda oynayacak.



