Yenicami'de kiralıklar belli oldu

13 Temmuz’da sezon açılışı gerçekleştirecek olan Yenicami’de kiralık listesi belirlendi.

Kulüpten yapılan açıklamada kiralık listesinde olan isimler şu şekilde;

Emre Taşkın

Yilmaz Yıldırımlar

Hüseyin Pasa

Doğukan Kurt

Barış Kaya

Furkan Ataş

Hasan Yumuşak

Oğuzhan Kara

BerkemErengil

Mehmet Ali İlkbahar

Serkan Şanlıtürk

Ekrem Sümeraka

