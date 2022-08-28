Mormenekşe, Esentepe’de esti

Richard Beale
Futbolda takımlar 2022 – 2023 sezonu hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürürken, hazırlık maçları ile de güçlerini sınayıp, eksikliklerini görmeye devam ediyorlar.
Birinci Lig ekipleri Esentepe ile Mormenekşe de Erdal Barut Stadında Cumartesi günü hazırlık maçında karşılaştılar.
Maçı deplasman ekibi Mormenekşe 2 – 0 kazanırken, Esentepe’nin 5 topu direkten döndü.
İlk devresi 0 – 0 tamamlanan maçın ikinci devresinde Mormenekşe, Sami Ergazi ile 1 – 0 öne geçerken, maçta son sözü söyleyen Cemil skoru belirledi. 0 – 2
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