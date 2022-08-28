Değirmenlik’in yabancısı bu sefer Türkiye 1. Lig’den

Ankara Kızılcahamam’da gerçekleştirilen yurtdışı kampında takım ile antrenmanlara katılan Türkiye Birinci Ligi takımlarından Bandırmaspor’da forma giyen 33 yaşındaki Nijeryalı forvet Chukwuma Akabueze’yi kadrosuna kattı

AKSA Süper Lig’in yeni ekibi Miracle Değirmenlik yabancı oyuncu transferini gerçekleştirdi. Miracle Değirmenlik, Türkiye Birinci Ligi takımlarından Bandırmaspor’da forma giyen 33 yaşındaki Nijeryalı forvet Chukwuma Akabueze’yi transfer etti. Mesarya ekibinin Ankara Kızılcahamam’da gerçekleştirilen yurtdışı kampında takım ile antrenmanlara katılan Chukwuma Akabueze, Salı akşamı ülkemize gelerek takımla birlikte çalışmalara başlayacak.

Chukwuma Akabueze kimdir?

Nijerya U20 Milli Takımı’nda da forma giyen Chukwuma Akabueze, Norveç Ligi’nde 8 yıl, Çin Ligi’nde 3 yıl forma giydikten sonra 2017 yılında Türkiye Birinci Ligi’ne transfer oldu. Boluspor ve Ümraniyespor takımlarının formasını giyen Chukwuma Akabueze, geçtiğimiz yıl Bandırmaspor ile çıktığı 28 maçta 3 gol ve 2 asistle katkı koydu.

