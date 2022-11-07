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Mormenekşe, Eralp Şerifoğlu'nun istifasını kabul etmedi

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Mormenekşe, Eralp Şerifoğlu'nun istifasını kabul etmedi
Aksa 1. Lig ekibi Mormenekşe'de Lapta maçı sonrasında teknik direktör Eralp Şerifoğlu'nun istifası kabul edilmedi.
Mormenekşe Spor Kulübü Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada yönetim kurulu olarak hemen toplantı yaparak, yaşananları çok ince ayrıntısına kadar değerlendirip  oy birliği ile Eralp Şerifoğlu’nun istifasını kabul etmediği açıklandı.
Mormenekşe Spor Kulübü Yönetim Kurulutarafından yapılan açıklama şöyle:

Kamuoyunu Bilgilendirme
Bugün spor kamuoyuna düşen teknik direktörümüz Eralp Şerifoğlu’nun istifası hakkında açıklama yapmaz isteriz;
Ligin 7.haftasında kendi sahamızda oynadığımız Lapta maçında yaşanan birtakım münferit olaylardan sonra teknik direktörümüz Eralp Şerifoğlu’nun istifa ettiği kamuoyuna düşmüştür. Yaşanan bu gelişmelerden sonra yönetim kurulu olarak hemen toplantı yapmış olup yaşananları çok ince ayrıntısına kadar değerlendirip  oy birliği ile Eralp Şerifoğlu’nun istifasını kabul etmediğimizi, her aile içerisinde yaşanabilecek bu gibi olayların bir daha yaşanmaması adına gereken tedbirleri en erken zamanda alacağımızı ve teknik direktörümüz Eralp Şerifoğlu ile görüşüp bu sorunu çözmek için ciddi çaba göstereceğimizi tüm spor kamuoyuna bildiririz.
Saygılarımızla
Yönetim Kurulu
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