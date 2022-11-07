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Brezilya'nın kadrosu açıklandı

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Brezilya Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası kadrosu açıklandı. Galatasaray'ın eski futbolcularından AlexTelles'in yanı sıra 39 yaşındaki Dani Alves de kadroda yer aldı

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Brezilya'nın kadrosu açıklandı
Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Brezilya Milli Futbol Takımı'nın kadrosu açıklandı.
Kazandığı 5 kupayla turnuva tarihinin en başarılı takımı olan ancak son şampiyonluğunu elde ettiği 2002'den bu yana yarı finalden ötesini göremeyen Brezilya'nın kadrosu belli oldu.
Brezilya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Tite, 26 kişilik kadroda Dünya Kupası tecrübesi olmayan 16 isme yer verdi. 39 yaşındaki DaniAlves ve 38 yaşındaki ThiagoSilva da kadroda kendilerine yer buldu.
Sırbistan, İsviçre ve Kamerun ile beraber G Grubu'nda mücadele edecek Brezilya'nın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Kaleciler: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Weverton (Palmeiras)
Savunma: Bremer (Juventus), Eder Militao (Real Madrid), Marquinhos (Paris Saint-Germain), ThiagoSilva (Chelsea), AlexSandro (Juventus), AlexTelles (Sevilla), DaniAlves (Pumas), Danilo (Juventus)
Orta saha: BrunoGuimaraes (Newcastle United), Casemiro (Manchester United), EvertonRibeiro (Flamengo), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), LucasPaqueta (West Ham United)
Forvet: Antony (Manchester United), GabrielJesus (Arsenal), GabrielMartinelli (Arsenal), Neymar (Paris Saint-Germain), Pedro (Flamengo), Raphinha(Barcelona), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Vinicius (Real Madrid)
 
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