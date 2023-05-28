Miracle Değirmenlik’te Bayraktar’ın sezon öncesi planlaması hazır

Geçtiğimiz gün Miracle Değirmenlik takımı ile nikah tazeleyen teknik direktör Özgü Bayraktar, sezon öncesi planlamasının hazır olduğunu söyledi. Yeni sezonda ekibinde yardımcı antrenör olarak Murat Ormancı ve Talat Dağer’in olacağı söyleyen Miracle teknik direktörü Özgü Bayraktar, takımın kaleci antrenörünün ise Ali Duvarcı olacağını söyledi. Takım diyetisyeni Eliz Konat, Fizyoterapist Metin Özkan’ın da aralarında olacağını açıklayan Bayraktar, Ozan Uzuntürk’ün lojistik destek, Ahmet Dümenci’nin sağlıkçı, Murat Yılmaz’ın ise malzemeci olarak aralarında olacağını belirtti. Bu hafta itibari ile diyetisyen kontrollerinin başlayacağını söyleyen Özgü Bayraktar, takımın aynı dönemde salon çalışmalarında olacağını belirtirken, 7 Temmuz’da ise resmi açılışı yapacaklarını sözlerine ekledi.

