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Hamitköy’de kollar erken sıvandı

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Hamitköy’de kollar erken sıvandı
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AKSA Süper Ligden, 2022 – 2023 sezonunda, play out maçları sonunda AKSA Birinci Lige düşenHamitköy’de,Süper Lige daha güçlü geri dönmek için kollar erken sıvandı.
Evren Mannaş başkanlığındaki yönetim kurulu, teknik heyet ile birlikte toplantı yaparak geride kalan sezonu ve gelecek sezonu değerlendirdi.
Yıllardır istikrarlı bir şekilde devam eden birlikteliğin devam etmesinin kararlaştırıldığı toplantı sonunda yeni sezona yönelik çalışmalara başlatıldı. Yıllardır birlikte çalışan Evren Mannaş başkanlığındaki yönetim kurulu ve teknik direktör Ahmet Sakallı liderliğindeki teknik heyet, 2023 – 2024 sezonunda da istikrar adına görevde olacak.
Alt yapısından yetişen genç futbolculara verdiği önemle bilinen Hamitköy Spor Kulübünde aynı mentaliteyle, kadronun yapılandırılarak Süper Lige geri dönülmesi hedeflenecek.
 
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