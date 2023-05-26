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Miracle Değirmenlik Bayraktar ile nikah tazeledi

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Miracle Değirmenlik Bayraktar ile nikah tazeledi
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Miracle Değirmenlik Kulüp Başkanı Hakan Törehan ve As Başkan Ebru Törehan bugün teknik direktör Özgü Bayraktar ile bir araya gelerek anlaşma sağladı. Miracle Cash&More direktörü Hakan Törehan’ın ofisinde gerçekleşen görüşme sonrasında anlaşma sağlayan taraflar iki yıllık sözleşmeye imza attı. Yeni sezonda Murat Ormancı ve Talat Dağer’in de Bayraktar’ın teknik kadrosunda yer alacağı Miracle Değirmenlik takımında yeni sezon planlamasının da hazır olduğu açıklandı.
Talat Dağer Bayraktar’ın ekibinde
Ülke futbolunun başarılı savunmacısı Talat Dağer antrenörlüğe adım attı. Kısa süre önce Miracle Karşıyaka ile şampiyonluk yaşayan tecrübeli savunmacı Talat Dağer, yeni sezonda Miracle Değirmenlik takımında Özgü Bayraktar’ın yardımcılığını yapacak. Bugün yeni sezon öncesi Özgü Bayraktar ile anlaşma sağlayan Miracle Değirmenlik takımında yeni teknik ekipte Talat Dağer’de yer aldı.
 
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