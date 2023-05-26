İlkokullar arası “Küresel Isınma/İklim Değişikliği” kompozisyon yarışması ödülleri verildi

Milli Eğitim Bakanlığı ile Koopbank’ın işbirliğinde düzenlenen ilkokullar arası “Küresel Isınma/İklim Değişikliği” konulu kompozisyon yarışması ödülleri verildi.

Lefkoşa’da, Koopbank Genel Müdürlük Binası Konferans Salonunda yer alan ödül törenine, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da katıldı.

Yarışmada ödül kazanan öğrencilerle aileleri ve öğretmenlerinin de katıldığı törende, Koopbank Genel Müdürü Kemal Ataman da hazır bulundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, açılış konuşmasını Ataman yaptı.

Konuşmaların ardından yarışmada birinci olan Yakın Doğu İlkokulu’ndan Karen Firar, ikinci olan Mormenekşe İlkokulu’ndan Bade Coşkun, üçüncü olan Necat British Lefkoşa Koleji’nden Türkan Karaman’a ödülleri verildi. Ödüle layık görülen diğer öğrenciler de törene katıldı.

Ataman

Koopbank Genel Müdürü Ataman, yarışmaya katılan ve küresel ısınmaya karşı fikirlerini kompozisyona döken çocukları kutladı. Çocukların, iklim değişikliği sorunu karşısında ciddi bir farkındalığı olduğunu ifade eden Ataman, iklim değişikliğinin sorumlusunun insanlar olduğunu ve buna karşı toplumu bilinçlendirmek ve sürdürülebilir bir yaşam tarzının benimsenmesinin önemine vurgu yaptı.

Banka olarak küresel ısınmaya karşı plastik ve pilleri ayrıştırdıklarını, en az enerji ve gaz salımı ile çalıştıklarını, yeni fidanlar diktiklerini kaydeden Ataman, yarışmaya katkı koyan Çavuşoğlu ve jüri üyelerine teşekkür etti. Çavuşoğlu, 315 kompozisyonla yarışmaya destek olan okullar ve öğrencileri kutladı.

Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, düşünerek, üreterek, yazıya dökülen kompozisyonları yazan çocuklar ile öğretmenleri kutlayarak, alkışladı.

İklim değişikliği ve buna bağlı küresel ısınmanın önlenmesinin ülkeler, coğrafya ve insanlar için önemli olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, küresel ısınmanın “canavarı” insanlar olduğunu, o yüzden Koopbank gibi yeşil bir çevre ve yeşil bir işletme fikrine önem verilmesi gerektiğini söyledi.

Bunun gelecek kuşaklar için önemli olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, aksi halde dünyanın yaşanmaz hale geleceği uyarısında bulundu.

Çocukları iyi yetiştirmenin, çevreyi ve doğayı korumanın gelecek nesiller için önemli olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, çocukların ve öğretmenlerin duyarlılığına teşekkür etti. Çavuşoğlu, dünyayı daha yaşanılır tutmak amacı taşıyan kompozisyon yarışması ve katkı koyan herkese teşekkür etti.

Nazım Çavuşoğlu, çocuklara başarıların devamı temennisinde bulunarak, güzel bir dünya ve gelecek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından jüri üyelerine teşekkür plaketleri verildi, yarışmada dereceye girenlere ödülleri dağıtıldı.