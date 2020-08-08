Minikler Soykut için oynadılar

Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi, Çetinkaya’nın merhum yöneticisi Levent Soykut anısına minikler futbol turnuvası organize etti.

Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi’nin Metehan’daki tesislerinde Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi ve Mağusa Türk Gücü Akademi’nin U10 ve U8 takımları arasında oynanan maçlar ile Levent Soykut anıldı. Centilmence geçen maçlar sonunda takımlara kupa ve madalyaları verildi.

