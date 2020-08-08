Akıncı: Kaliteli bir final mücadelesi oldu

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Nicosia Group Kıbrıs Kupasını 3-1’lik sonuçla kazanan Yenicami sporcuları, yöneticileri ve taraftarını kutlarken,“Güzel ve kaliteli bir final mücadelesi oldu.” ifadelerini kullandı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, NicosiaGroupKıbrıs Kupasını 3-1’lik sonuçla kazanan Yenicami sporcuları, yöneticileri ve taraftarını kutladı.

Atatürk Stadındaki kupa maçını izleyerek şampiyonluk kupası ile sporculara madalyalarını veren Cumhurbaşkanı Akıncı, büyük mücadele örneği sergileyen bu yılın Süper Lig şampiyonu Mağusa Türk Gücü’nü de ayrıca tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen NicosiaGroup Kıbrıs Kupası final maçında Mağusa Türk Gücü (MTG) ile Yenicami AK (YAK) takımları karşılaşmalarını izledi. Lefkoşa Atatürk Statyumu’nda oynanan ve ilk yarısını YAK’ın, MTG karşısında 2-1 önde tamamladığı karşılaşmayı, YAK 3-1 kazanarak, Kıbrıs Kupası’nın sahibi oldu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, futbolcuların madalyalarını ve YAK’ın kupasını vererek, iki takımın oyuncu ve teknik kadrosunu tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı şöyle dedi:

“Zorlu ve güzel bir final maçının ardından Kıbrıs kupasını 3-1’lik sonuçla kazanan Yenicami oldu. Tüm Yenicami camiasını sporcusu yönetici ve taraftarıyla birlikte kutluyorum.

Büyük mücadele örneği sergileyen bu yılın Süper Lig şampiyonu Mağusa Türk Gücünü de ayrıca içtenlikle tebrik ediyorum. Güzel kaliteli bir final mücadelesi oldu.”

Başbakan da kutladı

Bu arada Başbakan Ersin Tatar da facebook sayfasından yayınladığı fotoğraflar ile Yenicami’nin, NicosiaGroup Kıbrıs Kupasını kutladı.

