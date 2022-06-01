banner762
banner815
Minikler Dünya Çocuk Günü’nde Kaymaklı’da buluştu
Minikler Dünya Çocuk Günü’nde Kaymaklı’da buluştu
5 0
Bu çöpler hastalıklara davetiye çıkarıyor
Bu çöpler hastalıklara davetiye çıkarıyor
12 0
 
Sezonun 2. Drag yarışı 3-4 Haziran’da
Sezonun 2. Drag yarışı 3-4 Haziran’da
30 0
Mesarya’nın göbeğinde ayçiçekleri yine çiçek açtı
Mesarya’nın göbeğinde ayçiçekleri yine çiçek açtı
25 0
"Kapalı alanlarda maske takmaya devam edelim”
43 0
Kadın Futbol Şenliği finali Lefkoşa'da yapıldı
Kadın Futbol Şenliği finali Lefkoşa'da yapıldı
15 0
111 0
banner797
banner794

Minikler Dünya Çocuk Günü’nde Kaymaklı’da buluştu

banner476

banner825
Minikler Dünya Çocuk Günü’nde Kaymaklı’da buluştu
Necati KÜLAHLILAR
Küçük Kaymaklı Spor Kulübü tarafından düzenlenen Dünya Çocuk Günü Futbol Şölenine Küçük kaymaklı, Gönyeli,Göçmenköy ve Baf Ülkü futbol akademi takımları katıldı.
Saat 17.30 başlayan akademi maçları oynandı.
Karşılaşmalar sonunda EnhillLtdtarafından turnuvaya katılan akademi takım futbolcularına hediyeler dağıtıldı.
Etkinlikte konuşan Küçük kaymaklı Kulüp Başkanı Akay Aşina “Dünya Çocuk Günü’nde çocuklarımızı bir nebze sevindirmek istedik bu yıl 2. Çocuk şenliğini düzenledik ve her yıl düzenlemeyi geleneksel hale getireceğiz” dedi.
 

 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.