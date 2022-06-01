Minikler Dünya Çocuk Günü’nde Kaymaklı’da buluştu

Necati KÜLAHLILAR
Küçük Kaymaklı Spor Kulübü tarafından düzenlenen Dünya Çocuk Günü Futbol Şölenine Küçük kaymaklı, Gönyeli,Göçmenköy ve Baf Ülkü futbol akademi takımları katıldı.
Saat 17.30 başlayan akademi maçları oynandı.
Karşılaşmalar sonunda EnhillLtdtarafından turnuvaya katılan akademi takım futbolcularına hediyeler dağıtıldı.
Etkinlikte konuşan Küçük kaymaklı Kulüp Başkanı Akay Aşina “Dünya Çocuk Günü’nde çocuklarımızı bir nebze sevindirmek istedik bu yıl 2. Çocuk şenliğini düzenledik ve her yıl düzenlemeyi geleneksel hale getireceğiz” dedi.
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