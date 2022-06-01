Kasım, Lefke’ye veda etti

AKSA Süper Lig ekiplerinden Lefke'de golcü oyuncu Kasım Tağman, Lefke'ye veda edeceğini açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan golcü oyuncu, "Çocukluk aşkım olan kulübümden yönetimimden izin isteyerek ayrılma kararı aldım" ifadelerini kullandı.
Deneyimli oyuncunun paylaşımı şöyle:
"Uğruna 12 sene gözümü kırpmadan mücadele verdiğim armasını gururla taşıdığım kaptanlığını yaptığım çocukluk aşkım olan kulübümden yönetimimden izin isteyerek ayrılma kararı aldım. Başkanımla yaptığımız bonservis konusunda yardım istediğimi ve kesinlikle sorunlu ayrılmak istemediğimi kendisine ilettim. Sağ olsun yönetimi ile birlikte yardımcı olacağını bana iletti. Hakkım varsa helal olsun. Yerin hep ayrı olacak."
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