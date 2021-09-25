Mesarya, Süper Lige merhaba dedi

Mesarya, Türk Ocağı deplasmanında oynadığı maçı 2 – 1 kazanırken, tarihindeki ilk Süper Lig galibiyetini almış oldu

Stadyum: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı

Hakemler: Mehmet Sezener, Engin Akkagün, Olgun Canik

TOL: Hüseyin ,Ertaç, Remzi,Doğukan, Candy,MustafaAvcı,İlker,Bilal, Mehmet,İbrahimKaradal

Mesarya: Hasan, Orhan, Mustafa Ayker, İbrahim Çıdamlı, Hüseyin Çıdamlı, Mustafa Yaşınses, Okan, Kadir, Sinan, Hüseyin Kayalılar, Yusuf Altıner

Goller: 61.Dk (P) Ertaç (TOL)- 48.Dk Eren, 75. DkOkan (MESARYA)



Necati KÜLAHLILAR

AKSA Süper Ligde Türk Ocağı ile Mesaryaarasında oynanan maçı kazananMesarya, tarihindeki ilk Süper Lig galibiyetini almış oldu.

İkinci haftayı galibiyetle tamamlayan Mesarya, 3 puana yükselirken, Türk Ocağı ikinci maçını da kaybederek ikinci haftayı da puansız kapattı.

Maçın ilk devresinde her 2 ekip de hücumda etkisiz kalırken, bu devre başladığı gibi 0 – 0 sona erdi.

İkinci devreye ise Mesarya etkili başlarken, henüz 48. Dakikada Eren takımını öne geçirdi. 0 – 1

Golden sonra toparlanan Türk Ocağı, Ertaç’ın penaltı golüyle 1 – 1 eşitliği yakalarken, 75. Dakikada Okan skoru belirledi.

