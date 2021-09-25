Mesarya, Süper Lige merhaba dedi

Stadyum: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı
Hakemler: Mehmet Sezener, Engin Akkagün, Olgun Canik
TOL: Hüseyin ,Ertaç, Remzi,Doğukan, Candy,MustafaAvcı,İlker,Bilal, Mehmet,İbrahimKaradal
Mesarya: Hasan, Orhan, Mustafa Ayker, İbrahim Çıdamlı, Hüseyin Çıdamlı, Mustafa Yaşınses, Okan, Kadir, Sinan, Hüseyin Kayalılar, Yusuf Altıner
Goller: 61.Dk (P) Ertaç (TOL)- 48.Dk Eren, 75. DkOkan (MESARYA)
Necati KÜLAHLILAR
AKSA Süper Ligde Türk Ocağı ile Mesaryaarasında oynanan maçı kazananMesarya, tarihindeki ilk Süper Lig galibiyetini almış oldu.
İkinci haftayı galibiyetle tamamlayan Mesarya, 3 puana yükselirken, Türk Ocağı ikinci maçını da kaybederek ikinci haftayı da puansız kapattı.
Maçın ilk devresinde her 2 ekip de hücumda etkisiz kalırken, bu devre başladığı gibi 0 – 0 sona erdi.
İkinci devreye ise Mesarya etkili başlarken, henüz 48. Dakikada Eren takımını öne geçirdi. 0 – 1
Golden sonra toparlanan Türk Ocağı, Ertaç’ın penaltı golüyle 1 – 1 eşitliği yakalarken, 75. Dakikada Okan skoru belirledi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.