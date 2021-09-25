Son gülen Göçmen oluyor

Göçmenköy, ilk haftada olduğu gibi uzatma dakikalarında bulduğu golle Binatlı maçını kazanarak, ikinci haftayı da galibiyetle tamamladı. Galibiyeti koruyamayan Binatlı, puansız kaldı

Stad: Atatürk Stadı

Hakemler: Turgay Misk, Sertan Alkın, Hüseyin Özaşık

Göçmenköy: Ali Duvarcı, Rifat , Reşit (Dk.55 Arda) Cemal,Bekir, Hassan İbrahim (Dk.90+5 Hüseyin Taşçı) Mevlüt (Dk.46 Cemal) Malik Yakubu (Dk.75 Erce), Koray (Dk.46 Fikret) Mahmut, Ali Üçtaş

Binatlı: Yunus,Abdullah (Dk.48 Mehmetali), Sertaç, Berkem (Dk.61 Mehmet Zaim) Mehmet Neşe (Dk.81 Darbaz), Ali Özbahar, IsmaelKone, Fikri, Alattin ,Erdem (Dk.81 Hasan) Zafer

Goller: 83.Dk Bekir , 90.Dk Arda (Göçmenköy) – 33.Dk BerkemKorbay (P) (Binatlı)



AKSA Süper Ligde Göçmenköy ile Binatlı arasında oynanan maçı Göçmenköy, ilk haftada olduğu gibi uzatma dakikalarında bulduğu golle kazanarak, ikinci haftayı da galibiyetle tamamladı. Göçmenköy 6 puana yükselirken, uzun süre önde götürdüğü maçı kaybeden Binatlı, ikinci haftayı da puansız kapattı.

Maçın ilk devresinde daha etkili oynayan Binatlı kaptan Berkem’in golüyle 1 – 0 öne geçerken,

İkinci devrede daha etkili oynayan Göçmenköy, özellikle son bölümde Bekir Yıldız ile etkisini artırdı. Bekir Yıldız, 83’te skora denge getirdi. 1 – 1 maçın uzatma dakikalarında ise Arda Sözcü, son sözü söyledi.

