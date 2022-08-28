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Mert Güçlücan yuvaya geri döndü

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Mert Güçlücan yuvaya geri döndü
Aksa Süper Ligin Mağusa bölgesi ekibi Yonpaş Dumlupınar'ın genç ve yetenekli futbolcusu Mert Güçlücan, Türkiye'deki takımlarda denenme sürecinden sonra takımına dönmeye karar verdi.
 Sarı kırmızılıların ofansif gücüne önemli katkı koyan 20 yaşındaki futbolcu TFF 3. Lig takımları ile geçirdiği kamp periyotları sonrası sunulan şartları yetersiz bulması ve eğitim hayatını ülkemizde devam ettirme düşüncesiyle Yonpaş Dumlupınar takımına dönme kararı aldı.
 
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