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Menekşeli yönetiminde başarıya koşacağız

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Menekşeli yönetiminde başarıya koşacağız
AKSA Birinci Lig ekibi Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübünde yeniden Metin Menekşeli dönemi başladı.
Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübünden, Metin Menekşelinin başkan seçilmesi ile ilgili şu açıklama yapıldı.
“Yapılan genel kurul sonrasında Mormenekşe Kulübüne tarihinin en büyük başarılarını kazandıran kulübün efsane başkan Metin Menekşeli yeniden başkan oldu. Yönetim kurulumuz köyün seçkin ve çalışkan kişileri tarafından oluşturuldu.
Yeni yönetime başarılar dilerken yeşil kırmızı forma ile başarıdan başarıya koşacağımıza yürekten inanmaktayız.”
 
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