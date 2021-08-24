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Esentepe kaçırdı, Yenicami attı

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Esentepe kaçırdı, Yenicami attı
Richard BEALE
AKSA Liglerinde mücadele edecek olan takımlar yeni sezon hazırlıklarını yoğun tempoda devam ettiriyorlar.
Hazırlık maçlarına ağırlık veren takımlardan AKSA Birinci Lig ekibi Esentepe, AKSA Süper Lig ekibi Yenicami’yi konuk etti. Erdal Barut Stadında oynanan ve Zekai Töre’nin yönettiği maçı Yenicami, Moses’ın golü ile 1 – 0 kazandı.
Maça iyi başlayan Esentepe ilk 20 dakikada 4 net pozisyondan yararlanamazken, Yenicami, 28’de Moses’ın golü ile 1 – 0 öne geçti. İkinci devreden ise gol sesi çıkmayınca maç 0 – 1 skoruyla sona erdi.
 
 
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