Mehmet Özeralp, takımların gözdesi

Mesarya’nın başarılı eldiveni Mehmet Özeralp için Göçmenköy’ün ardından Küçük Kaymaklı ve Gönyeli’de devreye girdi

Süper Lig ekibi Mesarya'da geçtiğimiz sezon çok başarılı bir performans sergileyen ve kalesinde en az gol gören 2'nci kaleci olan Mehmet Özeralp için birçok takım devreye girdi.

Geçtiğimiz hafta Göçmenköy'ün teklif yaptığı Özeralp için Küçük Kaymaklı ve Gönyeli de devrede.

Mehmet'in transfer için bazı şartlarının olduğu ve iki kulübün de bu şart için çalışmalarını yürüttüğü bilgisi edinildi.

Mehmet'in yeni takımda yakın bir tarihte belli olabilir.



