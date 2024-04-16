Mehmet Ali Aylanç’a 4 maç ceza

Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında toplanan KTFF Disiplin Kurulu şu kararları aldı:

1) 13/4/2024 tarihinde, İskele Cumhuriyet Stadı’nda oynanan Pera L. Gençler Birliği SK – Küçük Kaymaklı TSK AKSA Süper Lig müsabakasında, topsuz alanda rakibinin boğaz bölgesine şiddetli bir şekilde vurarak rakibini yere düşürdüğü raporlardan ve görüntülerden tespit edilen Pera L. Gençler Birliği SK 101933 lisans numaralı futbolcusu Mehmet Ali Aylanç’a, DT 44(1)’in ihlalinden dolayı 44(1)(a) uyarınca 4 resmi müsabakan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

2) 14/4/2024 tarihinde, Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı’nda oynanan Yalova SK- Ozanköy SK AKSA 1.Lig müsabakasının devre arasında, rakip takım kalecisine tekme vurduğu raporlardan tespit edilen Yalova SK’nın 4417 lisans numaralı sağlık görevlisi İsmet Hacıoğulları’na, DT 44(1) in ihlalinden dolayı DT 44(1)(c) uyarınca 30 gün hak mahrumiyeti cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

3) 14/4/2024 tarihinde, Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda oynanan Mormenekşe GBSK – Gönyeli SK AKSA A2 1.Lig müsabakasında, ikinci ihtar ile ihraç edilmesine müteakip, hakemlere saldırmaya teşebbüs ettiği raporlardan tespit edilen Mormenekşe GBSK Yöneticisi Kemal Sesigüzel’e, DT 88/4 ve 35(1)’in ihlallerinden dolayı DT 88/4 ve 35(1)(b) uyarınca 21 gün hak mahrumiyeti cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

4) 13/4/2024 tarihinde, İskele Cumhuriyet Stadı’nda oynanan Pera L. Gençler Birliği SK- Küçük Kaymaklı TSK AKSA A2 Süper Lig müsabakasında, rakibine kafa atmak suretiyle darp ettiği raporlardan tespit edilen Pera L. Gençler Birliği SK 117095 lisans numaralı futbolcusu Gökdeniz Bayraktar’a ve darp edilmesine karşılık olarak rakibine yumruk atmak suretiyle darp fiilini işlediği raporlardan tespit edilen Küçük Kaymaklı TSK 116157 lisans numaralı futbolcusu Arkan Erçelik’e, DT 44(1)’in ihlalinden dolayı 44(1)(a) uyarınca 5’er resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilir.

