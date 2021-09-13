Martin Braithwaite 3-4 ay yok

Barcelona'nın Danimarkalı futbolcusu Martin Braithwaite sakatlığı nedeniyle 3-4 ay sahalardan uzak kalacak

Barcelona Kulübü, Danimarkalı futbolcusu Martin Braithwaite'in sol dizinden ameliyat edileceğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Braithwaite'in sol dizindeki patelofemoral ekleminden sakatlığı bulunduğu ve fizyoterapiden olumlu sonuç alınamayınca ilerleyen günlerde ameliyat edilmesine karar verildiği duyuruldu.

İspanyol basını da Danimarkalı futbolcunun 3-4 ay sahalardan uzak kalacağının öngörüldüğünü yazdı.

Barcelona'da sezon başından bu yana hücum bölgesinde sıkıntılı bir dönemden geçilirken, SergioAgüero, AnsuFati ve OusmaneDembele'den sonra forvetteBraithwaite ile birlikte dördüncü sakatlık yaşandı.

