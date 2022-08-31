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Mario Balotelli Sion'a transfer oldu

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Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor, İtalyan yıldız Mario Balotelli'nin 2 milyon 620 bin avro karşılığında İsviçre temsilcisi FC Sion'a transferi olduğunu açıkladı

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Mario Balotelli Sion'a transfer oldu

Adana Demirspor'un son oynadığı Ümraniyespor maçı sonrası teknik direktör VincenzoMontella ile saha içinde tartışan İtalyan golcü İsviçre ekibi Sion'a imza attı.
Adana Demirspor, 32 yaşındaki İtalyan forvet Mario Balotelli'nin İsviçre ekibi Sion'a transfer olduğunu duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mario Balotelli'nin 2 milyon 620 bin avro karşılığında Sion'a transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza bugüne kadar verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, yeni kulübünde başarılar dileriz." denildi.
İtalyan golcü, geçen sezon Adana Demirspor formasıyla 31 maça çıkmış, 18 gol atıp 4 de asist yapmıştı.

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