Malatyaspor, Hatay’ı evinde üzdü

Süper Lig'in 20. haftasında Hatay deplasmanına çıkan Yeni Malatyaspor, karşılaşmayı ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 kazandı

Ligde 5 maç aradan sonra deplasmandaÇaykur Rizespor'u 4-1 mağlup eden ve moral bulan Yeni Malatyaspor, 20. hafta mücadelesinde konuk olduğu Hatayspor karşısında da 2-1 kazanmasını bildi.

İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada Malatya ekibi, maçın 53. dakikasında Zeki Yavru'nun attığı golle 1-0 öne geçti.

Konuk ekip, 77. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Adem Büyük, vuruşunu direğe nişanladı ancak penaltı kullanılırken ceza sahasına oyuncular girdiği için atış tekrar edildi. İkinci kez topun başına geçen tecrubeli golcü, bu kez hata yapmadı ve takımını Hatay deplasmanında 2-0 öne geçirdi.

Ev sahibi ekip 87. dakikada AaronBoupendza ile farkı 1'e indirse de maçta başka gol olmadı ve karşılaşmayı Yeni Malatyaspor 2-1 kazandı.

5 hafta galip gelemedikten sonra ligde üst üste ikinci kez 3 puan sevinci yaşayan Yeni Malatyaspor, puanını 27'ye çıkardı ve averajla 9. sıraya yerleşti.

Ev sahibi Hatayspor ise ligdeki 6. mağlubiyetini aldı ve 31 puanda kaldı.

