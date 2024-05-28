Mahmut Tekdemir'in 20 yıllık macerası bitti

RAMS Başakşehir'de milli futbolcu Mahmut Tekdemir'in 20 yıllık macerası sona erdi. Bir dönem A Milli Takım'ın da formasını terleten deneyimli ön libero, turuncu-lacivertlilerle 500'den fazla maça çıktı

Trendyol Süper Lig'de sezonun bitişyle birlikte ayrılık rüzgarları esiyor. O ayrılıklardan biri de RAMS Başakşehir'de yaşandı. Turuncu-lacivertli ekip, 36 yaşındaki deneyimli ön libero Mahmut Tekdemir'in takımdan ayrıldığını duyurdu.

RAMS Başakşehir'in sosyal medya hesabından "TEŞEKKÜRLER KAPTAN" başlığıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"2004-2005 sezonunda alt yapımıza katılarak, ailemizin en önemli parçalarından biri haline gelen Mahmut Tekdemir'in sözleşmesi sona ermiştir.

Kulübümüzde 36'sı Avrupa Kupalarında olmak üzere 500’den fazla maça çıkan, bir çok kez A Milli Takımımız'ın da formasını giyen, saha içi ve saha dışında örnek bir profesyonel olan, aidiyeti ve bağlılığıyla hem kulübümüzde hem de Türk futbolunda önemli bir figür haline gelen Mahmut Tekdemir, Başakşehir ailesinin en değerli temel taşlarından biri olmuştur.

İstikrarıyla adını, Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en önemli oyuncuları arasına yazdıran, 2019-2020 sezonundaki tarihi şampiyonluğumuzda da takım kaptanı olarak şampiyonluk golümüzü kaydederek kıymetli başarımızın önemli pay sahiplerinden biri olmuştur.

Kulübümüzle birlikte büyüyerek efsanemiz olan Mahmut Tekdemir’e bugüne kadar vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

Alnından öperek uğurladı

Bu arada Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, ayrılık kararı alınan Mahmut Tekdemir'e turuncu-lacivertli kulübe hizmetlerinden dolayı pilaket taktim etti. Gümüşdağ, veda sırasında deneyimli oyuncuyu alnından öptü.

