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Rifat 3 hafta yok

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Rifat 3 hafta yok
Yonpaş Dumlupınar'ın başarılı futbolcusu RifatHacıarifoğlu, sağ arka adalesinden sakatlandı.
Geçtiğimiz hafta MTG ile oynanan karşılaşmada sağ arka adalesi zorlanan Rifat'ın çekilen MR sonrasında arka adalede 5 cm ödem 2 cm yırtık ve kasta kanama tespit edildi.
Rifat'ın 3 hafta yeşil sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
 
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