Rifat 3 hafta yok

Yonpaş Dumlupınar'ın başarılı futbolcusu RifatHacıarifoğlu, sağ arka adalesinden sakatlandı.
Geçtiğimiz hafta MTG ile oynanan karşılaşmada sağ arka adalesi zorlanan Rifat'ın çekilen MR sonrasında arka adalede 5 cm ödem 2 cm yırtık ve kasta kanama tespit edildi.
Rifat'ın 3 hafta yeşil sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.