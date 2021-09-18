Mağusa derbisi Dumlupınar’ın

AKSA Süper Ligde 2021-22 sezonunun ilk derbisi, Mağusa’da Mağusa Türk Gücü ile Yonpaş Dumlupınar ile oynandı. Dolu tribünler önünde oynanan maçı Yonpaş Dumlupınar Mert Güçlücan’ın golü ile 1-0 kazandı. Maçın yıldızı ise penaltı da dahil sayısız kurtarış gerçekleştiren sarı kırmızılıların kalecisi Türkkan Delideniz oldu. Maç sonunda Yonpaş Dumlupınarlılar, Canbulat Stadında büyük sevinç yaşadılar

Yer: Canbulat Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Necmi Bulut, İsmail Egeli

Mağusa Türk Gücü: Yusuf, Uğur(Uvanç), Mehmet Gürlü(Abdülaziz), Halil, Mehmet Erol, Adil, Kossi, Ünal, Emre Kuvvetlişahin, Bünyamin(Emre Özsin), Şenol

Yonpaş Dumlupınar: Türkkan, İsmail, Olcay, Berke, Mert, Tufan(Mehmet Altın), Emre, Weston, Eray, Osman(Tahsin), Turgut

Gol: Dk 75 Mert Güçlücan(Yonpaş Dumlupınar)

Kırmızı kart: 90+2 Mehmet Altın (Yonpaş Dumlupınar)



AKSA Süper Ligde 2021-22 sezonunun ilk derbisi, Mağusa’da Mağusa Türk Gücü ile Yonpaş Dumlupınar ile oynandı. Canbulat Stadında dolu tribünler önünde oynanan maçı Yonpaş Dumlupınar Mert Güçlücan’ın golü ile 1-0 kazandı.

Maçın yıldızı ise penaltı da dahil sayısız kurtarış gerçekleştiren sarı kırmızılıların kalecisi Türkkan Delideniz oldu.Mehmet Altın oyuna girdikten sonra yaptığı başarılı hareketlerle galibiyet golünün de mimarı oldu.

Tempolu geçen maçın ilk devresinde Yonpaş Dumlupınar kontrollü oynarken, Mağusa Türk Gücü daha tempolu oynamasına rağmen golü bulamadı.

İkinci devrede tempo düşerken, 69. dakikada Emre Özsin’in ortasında Turgut, topa elle müdahale ederken, Osman Özpaşa pozisyona penaltı kararı verdi. Uğur’un vuruşunda Türkkan soluna uzanarak topu önledi.

75. dakikada Mehmet Altın, Adil’den topu kapıp, savunmanın arasına gönderdi. Pasında topu alan Mert ceza sahasına girdi. Vuruşunda top kaleci Yusuf’un solundangol oldu. 0-1

Geriye kalan dakikalarda Mağusa Türk Gücü gol için yüklenirken, Türkkan’ı geçmeyi başaramadı.

90+2. Dakikada Mehmet Altın kendisine yapılan faul sonrasında rakipleriyle tartıştı. Bu pozisyonda Osman Özpaşa, Mehmet Altın’a direkt kırmızı kart gösterirken, maç da 0 – 1 sona erdi. Maç sonunda Yonpaş Dumlupınarlılar, Canbulat Stadında sahada ve tribünlerde büyük sevinç yaşadılar.

