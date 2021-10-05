Maçların başlama saatlerinde değişiklik

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF), günlerin kısalması üzerine maçların başlama saatlerini değiştirdi.
Buna göre AKSA Süper Ligde maçların başlama saatleri yarım saat erkene alınırken, maçlar saat 16:00’da başlayacak. Gece maçlarının başlama saatleri ise 18:30 olacak.
AKSA Birinci Ligde de maçların başlama saatleri 16:00 olurken, A2 Liglerinde maçların başlama saatleri 13:30 olacak.
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