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Dört takım namağlup

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AKSA Süper Ligde üçüncü hafta geride kalırken, puan kayıpsız Yonpaş Dumlupınar’ın liderliği sürüyor. Cihangir, Merit Alsancak Yeşilova ve Yenicami de namağlup yollarına devam ediyorlar

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Dört takım namağlup
AKSA Süper Ligde üçüncü hafta geride kalırken, puan kayıpsız Yonpaş Dumlupınar’ın liderliği sürüyor. Cihangir, Merit Alsancak Yeşilova ve Yenicami de namağlup yollarına devam ediyorlar
 
Gollü maçlara sahne olan üçüncü haftada 8 maçta toplam 27 gol atılırken, Mağusa Türk Gücü, Baf Ülkü Yurdu maçı 7 golle, en çok golün atıldığı maç oldu
 
Son şampiyon Mağusa Türk Gücü, Baf Ülkü Yurdu karşısında adeta coşarken, 7 – 0’lık skorla ilk galibiyetini aldı. Ligin dibinde Binatlı ile Girne Halk Evi henüz puanla tanışmadılar
 
AKSA Süper Lig Gol Krallığı yarışında Emre Özsin 5 golle önde giderken, onu 3 golle Billy Mehmet takip ediyor
 
Haftanın Takımı: Mesarya
Mesarya, zorlu Küçük Kaymaklı deplasmanında çok iyi bir takım oyunu ortaya koyarak üst üste ikinci galibiyetini almayı başardı
 

Haftanın Yıldızı: Billy (Doğan Türk Birliği)
Doğan Türk Birliği’ninyıldızı Billy,Göçmenköy karşısında takımının en etkili ismi olurken, galibiyeti getiren golü atarak takımının üzerindeki kara bulutların dağılmasını sağladı
 

Haftanın Teknik Direktörü: Serkan Önet (Gönyeli)
Serkan Önet, Gönyeli’nin Hamitköy defansını açmakta zorlandığı bölümde doğru hamlelerle Hamis ve Ulaş’ı oyuna alarak takımının hücum gücünü artırıp galibiyetin gelmesini sağladı
 
Haftanın Hakemi: Utku Hamamcıoğlu (Küçük Kaymaklı – Mesarya)
Utku Hamamcıoğlu ve yardımcıları çekişmeli geçen Küçük Kaymaklı – Mesarya maçında başarılı bir yönetim sergileyerek takdir topladılar
 
Haftanın Kare Ası
Cenk (DTB)
Halil Uçar (MTG)
Mustafa Ayker (Mesarya)
Billy (MAY)
 
Haftanın On Biri
Türkkan (Dumlupınar)
Kahraman (Gönyeli)
Orhan (Mesarya)
Mejdi (MAY)
Yusuf (MTG)
Doğukan (DTB)
Ahmet Hatay (Gönyeli)
Uğur (MTG)
Mert (Dumlupınar)
Mustafa Yaşinses (Mesarya)
Emre (MTG)
 
 
AKSA Süper Ligde üçüncü haftada alınan sonuçlar şöyle:
Girne Halk Evi-Merit Alsancak Yeşilova, 2 – 4
Mağusa Türk Gücü – Baf Ülkü Yurdu, 7-0
Küçük Kaymaklı – Mesarya, 0-2
Binatlı – Yonpaş Dumlupınar, 1-3
Gönyeli – Hamitköy, 1-0
Doğan Türk Birliği – Göçmenköy, 2-1
Cihangir – Türk Ocağı Limasol, 1-1
Yenicami – Lefke, 1-1
 
AKSA Süper Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Yonpaş Dumlupınar TSK 3 3 0 0 7 1 6 9
2. Cihangir GSK 3 2 1 0 4 2 2 7
3. Mesarya SK 3 2 0 1 4 2 2 6
4. Göçmenköy İYSK 3 2 0 1 5 4 1 6
5. Gönyeli SK 3 2 0 1 2 1 1 6
6. Merit Alsancak Yeşilova SK 3 1 2 0 8 6 2 5
7. Mağusa Türk Gücü 3 1 1 1 10 4 6 4
8. Hamitköy ŞHSK 3 1 1 1 2 1 1 4
9. Doğan Türk Birliği 3 1 1 1 3 3 0 4
10. Küçük Kaymaklı TSK 3 1 1 1 2 2 0 4
11. Lefke TSK 3 1 1 1 2 3 -1 4
12. Yenicami AK 3 0 3 0 4 4 0 3
13. Baf Ülkü Yurdu 3 0 2 1 2 9 -7 2
14. Türk Ocağı Limasol 3 0 1 2 2 4 -2 1
15. Binatlı YSK 3 0 0 3 2 7 -5 0
16. Girne Halk Evi 3 0 0 3 3 9 -6 0
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